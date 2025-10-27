「とらふぐ会席」リーガロイヤルホテル東京は、「京料理 たん熊北店 Directed by M.Kurisu」において12月1日〜来年2月28日の期間中、冬の高級食材“ふぐ”を堪能できる特別メニューを販売する（除外日あり）。ランチタイムに気軽にふぐを愉しめる全7品の「ふぐ御膳」、またランチ・ディナータイムどちらでも楽しめる、ふぐづくし全8品の「とらふぐ会席」を用意する。「ふぐ御膳」「とらふぐ会席」では、冬ならではのメニュー「ふぐ