どこか不気味で、どこか愛らしいモンスターたちが、“デマ”や“誤情報”の波に飲まれる危険性を突きつける。そんなハロウィンに相応しいポップアップイベント「FAKE NEWS MONSTERS展」が現在、原宿のRand表参道で開催されている。 主催はYahoo!ニュース。近年問題となっている“フェイクニュース”と向き合わざるを得ない状態になっているだけあって、その仕掛けはどれも核心を突いていた！○原宿に出現！「FAKE NEWS MONSTERS展