歌舞伎役者の市川團十郎さんは10月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちの照れ顔を公開し、反響を呼んでいます。【写真】かわい過ぎる市川團十郎の子どもたち「パパが、大好きなの分かります」團十郎さんは「京都から帰った瞬間の2人久しぶりだから、嬉しくて照れてる図」と説明し、1枚の写真を投稿。娘と息子がお出迎えしてくれたようですが、2人ともうつむきながらニヤッと笑っています。團十郎さんの帰宅がうれしかったの