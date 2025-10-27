乃木坂46の奥田いろは（20）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オンラインミート＆グリートでのコスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ハロウィンミーグリ第一弾」と記した。そしてオンラインミート＆グリートでの海賊コスプレ姿を公開。ストーリーズでも「海賊ミーグリでした。ありがとう〜」と感謝をつづった。ネットでは「可愛すぎるだろ」「キャプテンいろは」「可愛すぎて声が出た」「最強ビジュ！」