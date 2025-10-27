不幸な事故に見舞われた韓国の声楽家が帰らぬ人となった。【画像】整形失敗で“うつ病”に 急逝した韓国女優複数の韓国メディアによると、声楽家のアン・ヨンジェさんが30歳で亡くなった。10月21日早朝、心停止で倒れ、そのまま息を引き取ったという。アンさんは2023年、ソウルの世宗（セジョン）文化会館で舞台装置の下敷きになり、下半身まひの後遺症を負ったことで知られる。オペラのリハーサル中、合唱団の一員として参加して