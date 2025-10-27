石破前首相は27日、地元・鳥取県の県庁で記者会見し、約1年の任期を振り返った。去年10月の就任直後に衆院を解散し、総選挙を行ったことについて、「非常に痛恨事。ものすごく辛かった」と語った。石破氏は、去年の自民党総裁選の際、十分な国会論戦を行った上で衆院を解散する方針を掲げていた。しかし、首相就任後に一転、予算委員会などを行わず解散した。早期解散の経緯について、「与党で『今すぐ解散しろ』という要望が非常