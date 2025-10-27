【モデルプレス＝2025/10/27】日向坂46の金村美玖が10月26日、自身のInstagramを更新。上村ひなのとお揃いのコスプレを披露した。【写真】日向坂46メンバー2人「可愛すぎる」お揃いコスプレ姿◆金村美玖＆上村ひなの、ポリスコスプレ公開金村は「おそろいPOLICEしました」と記し、ポリス帽をかぶり、白いネクタイとベルトで胸に「POLICE」のワッペンがついたグレーのワンピース姿のコスプレを公開。きゃりーぱみゅぱみゅの楽曲「Cr