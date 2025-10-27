【モデルプレス＝2025/10/27】20th Centuryの井ノ原快彦が2025年10月26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。V6の関係性を明かす場面があった。【写真】V6、解散公演 全員で手繋ぐ姿◆井ノ原快彦、V6時代を回顧井ノ原は、元TOKIO・松岡昌宏と幼い頃から親しい仲だったことを前置きし、積極的な松岡の性格について「『こういう人との付き合い方があるんだ』『こんなに明るい人がいるんだ』とすごく勉強に