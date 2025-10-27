女優剛力彩芽（33）が27日、都内で、本間ゴルフ「事業戦略・新製品発表会」に出席。同社アンバサダーに就任した。トークショーでは、15、16年の2年連続日本女子プロゴルフツアー賞金女王イ・ボミ（37）とのゴルフトークを展開した。剛力はアンバサダー就任について「ようやくこの日が来たか」と話すと「25歳でゴルフと出会って、定期的にゴルフは行っています」と続け、「結構、本気でスコアも目指しています」と紹介した。だが世