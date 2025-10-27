世帯年収が同じでも、独身か夫婦共働きかによって手取り額が変わることもあります。「なぜ年収は同じなのに独身と共働きで差が出るのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。 今回は、同じ世帯年収でも独身と共働きで手取り額に差が出る理由や、実際に世帯年収800万円の独身世帯と共働き世帯でいくら差が出るのかなどについてご紹介します。 世帯によって手取りに差が出る理由が知りたい人は、参考にしてください。