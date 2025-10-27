東方神起のユンホが27日、1stフルアルバム「I−KNOW」のティーザーショットを公開した。東方神起の公式SNSに掲載された最初のコンセプトのティーザーイメージで、友人たちと一緒に都心のあちこちを自由に駆け回るユンホの姿を躍動感あふれるように捉え、飾らず自然なストリート感性を表現した。「I−KNOW」は11月5日午後6時に各種音楽サイトで全曲音源が公開される。ダブルタイトル曲「Stretch」と「Body Language」を含む全10曲で