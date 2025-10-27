世界に衝撃を与えたデビューから70年。メルセデス・ベンツ300SLガルウィングは、今も世界中のコレクターにとって垂涎の的であり続けている。リチャード・ヘッセルタインがその理由を体験した。【画像】抗い難い魅力をもつ魔性の車、メルセデス・ベンツ300SLガルウィングメルセデス・ベンツ300SLを人間にたとえれば、富と容貌を兼ね備えた憎らしいほどの伊達男だろう。自分など相手にされないと分かってはいても、どんな要求にも応