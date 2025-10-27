日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）の第3話が、26日に放送された。妻夫木聡主演の本作は、早見和真の同名小説をドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。（＊以下、ネタバレあり）加奈子（松本若菜）は先が見えない牧場の経営に頭を抱えていた。それは、父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主