かっぱ寿司は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを近日開催する。 ＞＞＞コラボレーショントミカシルエットをチェック！（写真2点）『トミカ』は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。今では3世代にわたり愛されている。現在までに国内外累計1万種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。 今回のかっぱ寿司と