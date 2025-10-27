秋冬の乾燥が気になる季節にぴったりのスキンケアが、イニスフリーから数量限定で登場します。2025年11月1日（土）より発売される「グリーンティー セラミド バリア クリーム セット」は、ブランド人気のクリーム現品に加え、グリーンティーラインの人気3製品のトラベルサイズがついた特別なセット。うるおいバリアを整え、季節の変化に負けない健やかな肌へ導いてくれます。 イニスフ