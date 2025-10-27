私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロ（2ヶ月）がいます。ショウタは理想どおりの完璧な夫。一方で義両親は場をわきまえず品のない言動を繰り返し、こちらが恥ずかしくなるほどです。娘に会いたいとせがまれてはじめて義実家に連れて行ったものの、さんざんな扱いを受けてイヤな思いしかしませんでした。その翌日、私は娘を実家へ連れて行きました。義実家で受けたストレスを両親にグチって発散します。母は「だから苦労す