¥Ç¥«¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Õ¥ê¥Õ¥ê´Å¡¹¤â¹¥É¾ÉáÃÊ¤ÏÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤¬Â¿¤¤²Î¼ê¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¹¹¿·¡£?Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ?¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖDe-CODE tour 2025next¢ª12/13,14 Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥óÉÕ¤­¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìËë¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤Î