＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞2億円がかかった高額賞金大会の最終日は、8打差の首位から出た佐久間朱莉が、6バーディ・1ボギーの「67」と伸ばして他を圧倒。2位の阿部未悠に11打差をつける、トータル25アンダーで優勝した。これが通算、今季ともに4勝目で、メルセデス・ランキング1位の座も守った。【写真】圧勝の秘密？ リシャフトした5Iのシャ