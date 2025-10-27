大谷翔平選手が敵地で起こった「お前なんかいらない」の大合唱を笑いに変えました。ワールドシリーズでドジャースが敵地で2戦を戦い抜きました。大谷選手の打席の際にはブーイング、さらに「We don't need you（お前なんていらない」の大合唱も起こりました。大谷選手が2023年オフにエンゼルスからFAとなった際にブルージェイズは移籍候補に挙がったチームだったこともあり、大谷獲得を望んでいたファンからの手厳しいワードが球場