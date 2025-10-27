27日朝、東京・港区の工事現場で不発弾のようなものが発見され現在、工事が一時中断となっている。午前10時ごろ港区港南の工事現場で「掘削作業中に50センチ×30センチくらいの不発弾らしきものが出てきた」と作業員から110番通報があった。警視庁によると、発見された不発弾のようなものは土の中から完全に出ている状態だということで、現在、工事は中断されている。周辺にはJR高輪ゲートウェイ駅などあるが、避難などは行われて