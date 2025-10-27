タレントのＪＯＹが２７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。株価上昇の波に乗れないことを嘆いた。週明けの東京株式市場で日経平均株価は史上初めて５万円を突破。証券会社ではお祝いムードとなっている。歴史的な日となったが自身も投資をしているＪＯＹは「どこもかしこも株価上げてる。自分は２社保有中ですが、最近のいい流れに対してどちらも上がっておらず悲しんでます」と投稿。続けて「少しだけ余力があるんだけど何