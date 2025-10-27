【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターのヒグチアイが、大人気スマートフォンRPG「アークナイツ」(中国大陸版)の、ゲーム・ローンチ6.5周年を記念したイメージソングに「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」を書き下ろした。自身初の”アークナイツ”とのタッグとなる。「ぼくらが一番美しかったとき」はデジタルシングルとして順次配信開始となる。同曲は、スケール感溢れるス