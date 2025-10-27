ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 立憲・岡田悟議員 吉村知事に「ら抜き言葉」指摘→SNS批判殺到 立憲民主党 政治家 SNS 炎上・批判 時事ニュース 吉村洋文 J-CASTニュース 立憲・岡田悟議員 吉村知事に「ら抜き言葉」指摘→SNS批判殺到 2025年10月27日 12時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相の演説中にヤジを連発した議員を、吉村洋文知事がXで批判した件 ヤジを飛ばしたとされる立憲・岡田悟議員が吉村氏の投稿を引用リポスト 「ら抜き言葉」があると指摘するも、「低レベル」などと批判が殺到している ◆批判が殺到した岡田悟氏の投稿見せれない→見せられない https://t.co/876FUJr9wR— 岡田 悟 衆議院議員 立憲民主党兵庫７区（西宮市・芦屋市）総支部長 (@occupy012123) October 26, 2025 記事を読む おすすめ記事 国民民主・玉木代表 街頭演説会で弁明＆絶叫「ブレてないんです！」「いっぱい批判してくれ！」 2025年10月21日 19時55分 田原総一朗氏、「あんなやつは死んでしまえ」発言を謝罪も... 「高市さんへのお詫びが1行もない」SNSで厳しい声続々 2025年10月24日 15時35分 田原総一朗氏が暴言を謝罪「発言の主旨は野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが…」 2025年10月23日 19時44分 金子恵美氏 玉木代表は「一瞬でも本気で立憲にかつがれようと思ったのか」本人にぶつけた→ピクッとした顔をして言われたことに不快感 2025年10月26日 14時59分 小野田紀美氏 「迷惑行為に抗議します」自身周辺のSOSを赤裸々投稿「取材に応じないと…」 2025年10月26日 20時22分