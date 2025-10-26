「小泉八雲」という人物について、皆様はどんな姿を想像しますか？朝ドラで発表されたビジュアルを見て、「あれ？」と思った方も多いかと思います。小泉八雲は他者とは違う容姿を持ち、そして、自らを「グール」と形容するような人でした。特殊な容姿を持つモンスターと少女を描いたホラー作品の代表格として『フランケンシュタイン』があります。八雲は、この「フランケンシュタイン」に特別な思い入れを抱いていました。第5回で