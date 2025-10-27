常備2食材で夕飯のメインが完成！ 忙しい日でもごはん作りを助けてくれる、心強い食材といえば「豚こま肉」と「じゃがいも」。 今回は、この2つだけで作れる絶品おかずレシピを見つけたので実際に作ってみました！ じゃがいもにこんがり焼き色をつけるのがポイント 1. じゃがいもは皮をむき、スライスして水にさらします。水気をきったら電子レンジで加熱しておきます。 炒める前にレンジで加熱することで、炒め時間の短