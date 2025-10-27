秋田朝日放送 相次ぐクマの目撃や人身被害を受け、鈴木知事は防衛省にクマの捕獲などで自衛隊派遣の検討を要望する考えです。 県によりますと鈴木知事は、相次ぐクマによる被害で県と市町村のみで対応できる範囲を超えているとして、28日午前に防衛省を訪問しクマ捕獲などで緊急要望を行うということです。鈴木知事は26日自身のＳＮＳで「現場の疲弊も限界を迎えつつある」として防衛省への要望を調整していることを明らか