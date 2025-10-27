ソフトバンクがドラフト１位で指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手のマネジメント事務所であるナイスガイ・パートナーズの木下博之氏が２７日、都内で会見を行った。ドラフト会議では２球団がサプライズ指名。ソフトバンクとＤｅＮＡとの競合となったが、城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ）が交渉権獲得のくじを引き当てた。海外留学中の日本人選手の１位指名は初。本人は、花巻東時代も今年もプ