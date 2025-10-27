【新興国通貨】ドルペソ、ペソ円とも方向性はっきりせず=メキシコペソ 先週末の中南米市場でドルメキシコペソは１８．４０を挟んで振幅、米CPIの弱さに１８．３４３を付けた後、元の水準を超えて１８．４６５まで上昇して、ほぼ高値圏で引けた。週明けは少し落として１８．４０を付けるなどの動き。 対円では先週末中南米午後に対ドルでのペソ安もあり８円２７銭台を付けたが、週明けはリスク選好で一時８円３３銭台。、その後