秋田朝日放送 秋田市中心部の千秋公園やその周辺でクマの目撃が相次いでいて、秋田市は「園内にクマがいる恐れがある」として箱わなを設置し警戒を続けています。 警察や秋田市によりますと26日朝、警戒中の警官が藪の中に入る体長およそ１メートルのクマを目撃しました。このため秋田市は「公園の中にクマがいる恐れがある」として26日から公園の立ち入りを規制し、園内に設置した箱わなでクマの捕獲を試みています