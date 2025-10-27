「東京六大学野球、法大−東大」（２７日、神宮球場）２３日のドラフト会議でヤクルトから１位指名を受けた法大の松下歩叶内野手（４年・桐蔭学園）が今季３号を放った。１−０の六回２死一塁で、カウント１−１から１３９キロ直球を捉え、左翼席中段へ２ラン。現役選手最多のリーグ戦通算１３号でリードを広げた。ドラフト指名直後だった２５日の１回戦は、二塁打１本を放つもチームは敗戦。プロでも本拠地となる球場での