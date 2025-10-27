ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬´ØÀ¾¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö·î¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡ÊÆ²Á°¡¢ÅÆ¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔ¡¢¥±¥Ä¡Ë¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡ÊÈî¸å¡¢Âç¿Ü²ì¡Ë¡¢³¿Äâ¡ÊÃæÌî¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤È¤¤¤¦£´ÁÈ¤Î´ØÀ¾¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤À¡£ ©ABC¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µ¡¢´ØÀ¾¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¡È¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤ò·Þ