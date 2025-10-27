「プロレス・マリーゴールド」（２６日、両国国技館）年間最大マッチのメインで、ＷＷＥから参戦したイヨ・スカイ（３５）が“アイコン”岩谷麻優（３２）と対戦し、２６分２８秒の激闘の末、ムーンサルトプレス２連発で勝利した。かつての妹分と７年半ぶり８度目の一騎討ちで激闘を制し、観衆３８５０人が熱狂。「試合時間だけで２６分。あわや（３０分）引き分けに持ち込まれる可能性があったが、そこは世界（の頂点）に立っ