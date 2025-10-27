「塩さばのおろし竜田揚げ」の献立【画像で確認】1週間で食材をきれいさっぱり使い切る！ 献立5日分の買い物リストを見る今回ご紹介するのは、食欲の秋にうってつけの１週間分の献立。料理研究家の池田美希さんが、食材使い切り、１日30分以内で作れる献立を考えてくれました。買い物リストつきだから、書いてある通りに買いものをしてくればOK。彩りや栄養バランスのことまで考えられた食卓が完成する、まさに神献立です。「今日