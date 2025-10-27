【マンガ爆読フェス】 開催期間：11月1日～11月3日 【拡大画像へ】 BookLiveは、同社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」ならびに「ブッコミ」にて「マンガ爆読フェス」を開催する。開催期間は11月1日より11月3日まで。 本キャンペーンは、小学館のマンガほぼ全作品を対象に、何冊でも50％OFFで購入できるクーポンを配布するというもの。また、「ブックライブ」