ナガワ [東証Ｐ] が10月27日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比4.3％増の22.3億円に伸びたが、通期計画の57億円に対する進捗率は39.1％にとどまり、5年平均の46.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比30.2％増の34.6億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ