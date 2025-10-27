GIF: mio クリエイティブの裏側を覗き見。2025年10月24日（金）〜11月9日（日）、バルミューダの旗艦店 BALMUDA The Store Aoyamaで開催されているのは、特別イベント『life is creative.』。デザインが落とし込まれる前の試作品や、トースターのモード設定のテストメモなど、バルミューダの哲学そのものを垣間見ることができました。試作品を間近で見られる貴重なイベント