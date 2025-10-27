&TEAM（エンティーム）が10月25日・26日、さいたまスーパーアリーナで自身初のアジアツアーのアンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR “AWAKEN THE BLOODLINE” ENCORE in JAPAN』を開催。グループ公式Xでは、公演を終えたメンバーの集合ショットが公開された。また、10月27日放送の日本テレビ『DayDay.』では、公演直後のインタビューがオンエアされ、大きな話