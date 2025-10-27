株式会社焦点工房は、10月27日（木）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加している。交換レンズ、マウントアダプターなどを通常価格より安く販売中だ。 TTArtisanブランドではパンケーキスタイルの「25mm F2」が対象に。各マウント用ともに21%OFFとなっている。 セール名 Amazon スマイルSALE セール期間 2025年10月27日（月）～11月4日（火） TTArtisan 25mm F2