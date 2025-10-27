【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉置浩二が、他アーティストに提供した名曲を集めたコンピレーションアルバムシリーズの第4弾『玉置浩二の音楽世界IV』が、12月10日に2枚組CDとしてリリースされる。 ■アルバムジャケットは玉置浩二自身が描いた絵を使用 メロディメーカーとしての玉置浩二の才能を改めて実感させるとともに、提供アーティストをより輝かせながら音楽的ケミ