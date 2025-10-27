ヤマナカ [名証Ｍ] が10月27日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は4000万円の赤字(前年同期は1億4200万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比5.5倍の8億4000万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は6500万円の赤字(前年同期は1400万