2025年10月26日、中国メディアの第一財経は、就任間もない高市早苗首相がトランプ米大統領との会談を含めた「外交3連戦」を迎えると報じた。記事は、21日に日本初の女性首相に就任した高市首相が、休む間もなく外交の舞台での活動を迎えることになると紹介。26日の東南アジア諸国連合（ASEAN）関連会合、28日のトランプ大統領との会談、そして31日から始まるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を「外交3連戦」と形容した。そし