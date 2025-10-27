米海軍太平洋艦隊の発表によると、米海軍第73ヘリコプター海上打撃飛行隊に所属するMH-60R「シーホーク」ヘリコプター1機が10月26日午後2時45分ごろ、空母「ニミッツ」から任務執行のため発進した後、南海に墜落したとのことです。搭乗していた乗員3人は救助されました。 その後約30分が経過した同日午後3時15分には、米海軍第22戦闘攻撃飛行隊に所属するF/A-18F「スーパーホーネット」戦闘機1機も、同空母から任務で発進した後、