27日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝153円04銭前後と、前週末午後5時時点に比べ21銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円96銭前後と40銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース