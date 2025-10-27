2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 10月25日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今回はさつま芋や小豆など、秋の味覚を使ったスイーツが多数ラインナップしています。ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?「どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)「どらもっち あんこ&am