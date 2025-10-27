巨人・阿部監督は「100点満点」と評した。23日のドラフト会議で巨人は支配下6選手、育成5選手を指名。事前のシミュレーションに近い指名に手応えを口にした。上位3選手は即戦力投手。昨年の上位3人は石塚、浦田、荒巻と内野だっただけに対照的だ。指揮官は「先発が最後苦しかった。先発強化をね」と説明した。今季は先発の平均投球回がリーグワーストの5・41で2桁勝利は11勝の山崎のみ。補強ポイントの筆頭に挙がったのが、1位