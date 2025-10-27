赤沢経済産業大臣は27日、来日中のアメリカのラトニック商務長官と昼食会を行った。昼食会は二日連続。27日正午すぎ、二人は東京・中央区の歌舞伎座を訪れ、劇場内を見学したのち、赤沢経産相は報道陣の問いかけに「大変有意義な時間を過ごせている」と答えた。このあと都内でワーキングランチを行い、トランプ大統領の来日を目前に、26日に続いて、日米の関税合意の内容の実現に向けて意見交換をするものとみられる。ラトニック長