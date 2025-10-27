元AKB48で女優の前田敦子（34）が27日、都内で韓国のスキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」ブランド体験レセプションパーティーに出席した。真っ白なノースリーブとパンツスタイルの衣装に身を包み登場。体形維持の方法について語り、「食事制限で我慢して、ストレスをためるダイエットをしないことが大事。食べたいものを食べながら運動して、太りにくい体を作るとなじんでいっている。無茶をすると自分に跳ね返ってくるので、