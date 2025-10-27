静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が、26日にインスタグラムを更新。黒ワンピースのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】スタイル際立つタイトな黒ワンピ姿（ほか3枚）早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木アナ。今回の投稿では「秋を見つけに駿府城へ」とオフショットを披露。複数公開されている写真には、タイトな黒ワンピースを着て、オフの時間を楽しむ彼女の