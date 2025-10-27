27日早く、さいたま市で住宅が全焼する火事があり焼け跡から3人の遺体が発見されました。警察は3人がこの家に住む家族の可能性があるとみて、身元の確認を進めています。警察と消防によりますと、27日午前4時半すぎ、さいたま市緑区の住宅で近くに住む女性から「建物が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し現場から性別・年齢ともに不明の3人の遺体が見つ