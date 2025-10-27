巨人は２７日、笹原操希外野手と石田充冴投手に自由契約を通達した。笹原は上田西から２０２１年育成ドラフト４位で入団。昨年イースタン・リーグで打率２割８分８厘を記録すると、今年もアピールを続け、今年４月に支配下に昇格した。４月１６日にプロ初出場を果たし、同１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）でプロ初安打をマーク。その後も好機はあったが、１３試合の出場で打率１割だった。石田充は北星学園大付から２４年ド